Певец SHAMAN прокомментировал награждение на телефестивале «Песня года»

«ТВ-версию традиционно 1 и 2 января покажет „Россия-1“. Что особенно символично — ровно через год с момента создания этой песни», — рассказал он в соцсетях.





SHAMAN стал лауреатом ежегодного телефестиваля «Песня года» в Москве, который прошел в минувшую субботу 3 декабря.





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