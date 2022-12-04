Певец SHAMAN прокомментировал награждение на телефестивале «Песня года»

04.12.2022

Певец SHAMAN прокомментировал награждение на телефестивале «Песня года»

Престижную награду певцу принес его хит «Встанем». Как признался сам артист, он впервые стал лауреатом этого телефестиваля, пишет ФАН.

«ТВ-версию традиционно 1 и 2 января покажет „Россия-1“. Что особенно символично — ровно через год с момента создания этой песни», — рассказал он в соцсетях.

SHAMAN стал лауреатом ежегодного телефестиваля «Песня года» в Москве, который прошел в минувшую субботу 3 декабря.

Фото: Pixabay