Около 200 человек стали участниками церемонии посвящения в "витязи" в Музее Победы

В этот день "витязями" стали 11 юных патриотов - шесть жителей столицы и пять ребят из Воронежа. «В основу воспитания будущего "витязя" заложен триединый принцип гармонического развития: патриотическое, основанное на изучении истории и культуры России, физическое — на базе рукопашных единоборств и воинских искусств, духовно-нравственное — на основе традиционных для России конфессий и общечеловеческой морали», — рассказали организаторы мероприятия.

На торжественной церемонии с приветственным словом к воспитанникам «Ассоциации Витязей» обратились почетные гости. Успехов ребятам пожелали народный артист России Евгений Герасимов, председатель высшего совета «Ассоциации Витязей» Николай Немчинов и др. Кроме того, лучшим «витязям», руководителям клубов, вручили награды за личный вклад в спортивно-патриотическое воспитание молодежи.

Фото: пресс-служба Музея Победы