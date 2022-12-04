В Сети появился новый трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение»

04.12.2022

В Сети появился новый трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение»

Ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.

Сюжет фильма развернется за 1200 лет до событий в оригинальном проекте. Зрители увидят, как произошло Сопряжение Сфер, которое слило воедино миры монстров, людей и эльфов, — тогда же и появились первые ведьмаки. 

В ленте снялись Мишель Йео, Лоуренс О’Фуаран, Миррен Мак, Софиа Браун, Зак Уайатт, Ленни Генри, Минни Драйвер, Франческа Миллс, Лиззи Аннис, Хув Новелли и другие.

Первый сезон будет состоять из четырёх эпизодов. Премьера сериала состоится 25 декабря на Netflix. 

Фото: скриншот