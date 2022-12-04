Театр на Бродвее поставит мюзикл с песнями Бритни Спирс

04.12.2022

Театр на Бродвее поставит мюзикл с песнями Бритни Спирс

В бродвейском театре «Маркиз» будет поставлен мюзикл с песнями Бритни Спирс, информирует Variety. 

Как сообщает «Культуромания», постановка в жанре фэнтези под названием «Once Upon a One More Time» выйдет в 2023 году.

Авторами мюзикла стали хип-хоп-хореографы Кион и Мари Мадрид. В постановке прозвучат композиции «Oops!.. I Did It Again», «Circus», «Lucky», «Toxic».

«Once Upon a One More Time» изначально разработали и поставили в Вашингтоне. Спектакль получил неоднозначные отзывы, например, что ему «не хватает изящества».

Фото: Pixabay