В следующем сезоне «Колец власти» эльфа Адара сыграет новый актер

03.12.2022
В образе предводителя орков предстанет британский актер Сэм Хэзелдайн, сообщил Deadline.
В первом сезоне сериала «Властелин колец: Кольца Власти» Адара сыграл Джозеф Моул. Причины его ухода из проекта в Amazon Studios не раскрыли.
Вместе с его преемником каст второго сезона пополнили еще шесть актеров, в том числе Ясен Атор, Гэбриел Акувудике, Ниа Тоул. Подробности их персонажей пока не раскрываются.
Студия напомнила, что «Кольца власти» стали самым популярным оригинальным проектом Amazon Prime Video, который посмотрели более 100 млн зрителей в разных странах. Шоу дебютировало в начале сентября.
В первом сезоне представили основных героев — воительницу Галадриэль, начинающего политика-эльфа Элронда, его друга, гномьего принца Дурина, упавшего с неба волшебника, в котором угадываются черты Гэндальфа, его спутницу из племени мохноногов Нори, а также Саурона в человеческом облике.
Фото: кадр из «Колец власти»