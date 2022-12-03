Григорий Лепс швырнул микрофон об сцену и закончил концерт в Петербурге

Выступление артиста прошло в Ледовом дворце в честь его 60-летия. О напряженной атмосфере мероприятия рассказали читатели «Фонтанки».





По их словам, концерт начался хорошо. Далее певец сделал замечание как минимум двум поклонницам, подошедшим к сцене с цветами. Одну он спросил, зачем она делает селфи с ним, предположив, что снимок окажется «в туалете». Другую отчитал за то, что она не дождалась окончания песни. Кроме того, не все посетители оценили обсценную лексику, которую использовал исполнитель в анонсе «Я уеду жить в Лондон».





В финале концерта Лепс начал петь на бис, но остановился, согнулся, замотал головой, швырнул микрофон об сцену и ушел, показывая поющему залу большие пальцы.





Позже в соцсетях артист назвал петербургский концерт «непростым». Он отметил, что «приболел» и поблагодарил аудиторию за теплый прием. Директор исполнителя не стал комментировать вопросы издания.





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