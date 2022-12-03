Сценарист и создатель франшизы «Джон Уик» адаптирует игру Sifu для фильма

Полнометражную игровую картину по мотивам инди-игры снимет студия Story Kitchen, сообщил Deadline.





За адаптацию будет отвечать сценарист и один из создателей экшнов «Джон Уик» Дерек Колстад, также известный по разработке скрипта к боевику «Никто» Ильи Найшуллера. Проект пока не обзавелся режиссером и исполнителями главных ролей.





Игра Sifu в жанре beat ’em up от французской студии Sloclap дебютировала в 2022 году. Ее главный герой — мастер восточных единоборств, который мстит убийцам отца. Благодаря амулету он может воскресать, каждый раз возвращаясь к жизни на несколько лет старше. В игре есть альтернативное развитие событий, в котором герой выбирает не убивать противников, тогда он узнает их истории и мотивы, что приводит к иному финалу.





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