Драма «Тар» с Кейт Бланшетт стала фильмом года по версии NYFCC

03.12.2022
Общество кинокритиков Нью-Йорка назвало лучшие кинокартины и кинодеятелей 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Фильм американского режиссера Тодда Филда кинокритики признали лучшим в уходящем году, а исполнительницу главной роли Кейт Бланшетт — лучшей актрисой. В центре истории — композитор и дирижер Лидия Тар, которая становится первой женщиной, дирижирующей Берлинским симфоническим оркестром. Однако все меняется, когда ее бывшая ученица совершает суицид.
Режиссером года стал С. С. Раджамули, снявший эпический исторический блокбастер на языке телугу RRR, рассказывающий о борьбе двух героев революции с британскими колониальными властями.
Среди анимационных лент критики выделили мультфильм «Марсель, ракушка в ботинках» Дина Флейшера-Кэмпа. Среди актеров — Колина Фарелла за роль в картине «После Янга».
Выбор Общества кинокритиков Нью-Йорка (NYFCC) считается важным показателем предпочтений в профессиональной среде. Почти в половине случаев отмеченные объединением работы стаовились лауреатами «Оскара». Организация существует с 1935 года.
Фото: кадр из Tar