Украденную акварель Кандинского отказались снять с аукциона в Берлине

03.12.2022

Украденную акварель Кандинского отказались снять с аукциона в Берлине
Сотрудники Минкультуры Польши обнаружили похищенную в Варшаве картину среди лотов аукционного дома Grisebach в столице Германии, сообщило ТАСС

«Композицию» Василия Кандинского удалось найти в результате мониторинга арт-рынка. Работа поступила в фонд Национального музея в Варшаве в 1982-м, а через два году ее похитили с выставки. На происхождение акварели указывает печать учреждения, сохранившаяся на обороте, подчеркнули в ведомстве.

Польская сторона попросила Grisebach снять картину с торгов, чтобы осмотреть ее и определить следующие действия. Однако дом продал полотно. 

В Минкультуры Польши подчеркнули недобросовестность продажи картины с учетом истории ее кражи и права собственности Варшавского музея, на которое указывают сохранившееся печати.

Фото: Pixabay