Сиквел боевика «Никто» с Бобом Оденкерком начнут снимать в 2023 году

Журнал отметил десятилетие и подвел итоги 2022 года, объявив победителей премии за достижения в обла...
Новые подробности о съемках второй части голливудского фильма российского режиссера Ильи Найшуллер...
Экспозиция работает в Ярославском художественном музее со 2 декабря по 29 января, сообщается на са...
Видеохостинг подвел итог уходящего года и представил популярные ролики, которые чаще всего смотрел...
В программу международного проекта войдут театральные, музыкальные, выставочные, образовательные и к...
Журнал отметил десятилетие и подвел итоги 2022 года, объявив победителей премии за достижения в обла...
Новые подробности о съемках второй части голливудского фильма российского режиссера Ильи Найшуллер...
Экспозиция работает в Ярославском художественном музее со 2 декабря по 29 января, сообщается на са...
Видеохостинг подвел итог уходящего года и представил популярные ролики, которые чаще всего смотрел...
В программу международного проекта войдут театральные, музыкальные, выставочные, образовательные и к...
С 2 по 4 декабря в Бангкоке состоятся Дни российского кино, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. ...
Релиз анимационный ленты был заявлен на 29 декабря, однако «НМГ Кинопрокат» снял ее с этой даты. О...
Российская версия американского Disney Channel перестанет выходить в эфир и будет заменена отечестве...
Ролик по комедийному экшну опубликовала компания-прокатчик Global Film на своем ютьюб-канале. Филь...
Стриминг Netflix решил не продлевать шоу о подростках в хосписе по роману Кристофера Пайка. Об этом ...
В Минкультуры РФ рассказали об инклюзивных экскурсиях, киносеансах и адаптированных занятиях для люд...
Масштабный проект «Ждите нас, звезды!» расположился в Центре современных искусств РБ, сообщила пре...
Седьмая лента франшизы положит начало новой трилогии. Тизер Rise of the Beasts доступен на ютьюб-кан...
Ролик по фильму «Индиана Джонс и Циферблат судьбы» опубликован на ютьюб-канале киностудии Lucasfil...
Стриминг Disney+ анонсировал в социальных сетях выход долгожданных новых эпизодов, в которых верну...
Заслуженный артист Грузии скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-...
Ролик по Guardians of the Galaxy Vol. 3 дебютировал на бразильском Comic Con и появился на ютьюб-к...
Инициатором конкурса на почетное звание выступил фонд «Культурная столица» при поддержке ПФКИ. Он ст...
Исполнитель роли Теодена в трилогии «Властелин колец» Бернард Хилл в беседе с Metro негативно выск...
Сервис проанализировал данные прослушиваний и определил победителей номинаций 2022 года. ...
02.12.2022