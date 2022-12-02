Сиквел боевика «Никто» с Бобом Оденкерком начнут снимать в 2023 году

02.12.2022

Сиквел боевика «Никто» с Бобом Оденкерком начнут снимать в 2023 году
Новые подробности о съемках второй части голливудского фильма российского режиссера Ильи Найшуллера раскрыл портал Сollider.

По словам продюсера проекта Келли Маккормик, команда надеется запустить производство Nobody 2 в наступающем году. Создатели хотят убедиться, что делают «все, как надо», поскольку сиквел должен быть сделан на «отлично». Если все будет в порядке, то съемки стартуют в 2023-м, уточнила собеседница издания.

В августе сообщалось о разработке сценария сиквела «Никто», которым занимается Дэвид Литч. Ожидается, что к своей роли в продолжении вернется Боб Оденкерк. Оригинальная лента дебютировала в 2021-м, релиз второй части пока не намечен.

Фото: Pixabay