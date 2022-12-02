«КиноРепортер» объявил лауреатов премии «Событие года»

«КиноРепортер» объявил лауреатов премии «Событие года»

02.12.2022

Журнал отметил десятилетие и подвел итоги 2022 года, объявив победителей премии за достижения в области кино и телевидения.