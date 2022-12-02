«Русские сезоны» в Узбекистане представят более 30 мероприятий

02.12.2022
В программу международного проекта войдут театральные, музыкальные, выставочные, образовательные и кинособытия, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова на заседании совместной комиссии двух стран.
Министр культуры прибыла в Самарканд в составе делегации правительства РФ во главе с премьером Михаилом Мишустиным.
По словам Ольги Любимовой, курируемого ею ведомство инициировало проведение «Русских сезонов» в Узбекистане в 2023 году и уже подготовило предварительную программу. В нее включили более 30 проектов. Также она рассказала о договоренности с узбекской стороной подписать межправительственное соглашение в сфере совместного кинопроизводства до конца 2023 года.
В музейной сфере уже стартовал проект «Конференция музейных деятелей России и Узбекистана», который в это году проходит в Ташкенте, а в следующем переберется в Тулу. В 2023-м в Третьяковке состоится выставка Алексея Моргунова из коллекции Музея искусств им. И.В. Савицкого в Узбекистане.
В этом году в рамках культурного обмена прошли Дни культуры Узбекистана в РФ и Дни российского кино в Узбекистане. С 17 по 19 декабря в Москве и Петербурге состоятся Дни узбекского кино.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ