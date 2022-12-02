YouTube назвал топ-3 самых просматриваемых видео 2022 года

YouTube назвал топ-3 самых просматриваемых видео 2022 года

02.12.2022

Видеохостинг подвел итог уходящего года и представил популярные ролики, которые чаще всего смотрели пользователи. 