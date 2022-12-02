В Таиланде впервые пройдет Russian Film Festival

02.12.2022
С 2 по 4 декабря в Бангкоке состоятся Дни российского кино, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
RFF представит жителям и гостям столицы Таиланда российские фильмы, вышедшие в этом году: драму «Одна», созданную по реальной истории выжившей в авиакатастрофе советской девушки, и комедию «Хочу замуж» с Кристиной Асмус. Также в программе — научно-фантастический триллер «Спутник» и драма «Большой». Для юных зрителей подготовили анимационный сериал «Три кота».
Глава «Роскино» Инна Шалыто выразила уверенность в том, что первый RFF в Таиланде заложит основы «для более интенсивного сотрудничества между киноиндустриями наших стран». Она напомнила, что в уходящем году исполняется 125 лет дипотношениям РФ и Таиланда, важной часть которых остается культурное взаимодействие.
За два года Russian Film Festival провели в 29 странах. Недавно смотры состоялись в Индии и Сербии.
Фото: Pixabay