Вышел русскоязычный трейлер боевика Гая Ричи «Операция «Фортуна»
Вышел русскоязычный трейлер боевика Гая Ричи «Операция «Фортуна»
02.12.2022
Ролик по комедийному экшну опубликовала компания-прокатчик Global Film на своем ютьюб-канале. Фильм выйдет в России в начале 2023 года.
Разведчик по кличке Фортуна должен остановить продажу оружия. Ему приходится объединиться с лучшими агентами из других стран, чтобы выполнить задание. Приманкой для криминального босса и прикрытием для группы шпионов становится актер, который впервые сталкивается с такой ролью. Как и агенты — в новой операции им приходится играть по правилам Голливуда ради спасения человечества.
Гай Ричи снял очередной фильм по сценарию Айвана Эткинсона и Марна Дэвиса, с которыми работал над «Джентльменами». Главные роли исполнили Джейсон Стэйтем, Обри Плаза, Хью Грант, Джош Хартнетт, Кэри Элвес и др.
Российская премьера фильма состоится 5 января.
Фото: кадр из трейлера Operation Fortune: Ruse de guerre