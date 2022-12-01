«Культурную столицу года» будут выбирать в России

01.12.2022
Инициатором конкурса на почетное звание выступил фонд «Культурная столица» при поддержке ПФКИ. Он стартует в следующем году, сообщила пресс-служба проекта.
Культурную столицу будут выбирать ежегодно. Участвовать в конкурсе смогут инициативные группы, представляющие административные центры регионов РФ и городские округа, где проживают не менее 250 тысяч человек. Представители Москвы и Петербурга станут соорганизаторами и экспертами проекта.
Заявки на участие в первом этапе будут принимать в январе — марте 2023 года. В заявках необходимо отразить историю, актуальную жизнь и будущее городов по нескольким направлениям: архивы и историко-культурное наследие, материальные и нематериальные культурные ресурсы, городская среда, инновации и креативные индустрии, туризм, образование, экология, массовые коммуникации, некоммерческий сектор, инклюзия, локальный маркетинг и брендинг.
В апреле — июне эксперты представят список финалистов. В июле — августе они доработают проекты и подготовятся к очным презентациям, которые пройдут в сентябре. Тогда же станет известна «Культурная столица 2024 года».
Фото: Pixabay