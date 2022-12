Король Рохана раскритиковал «Кольца власти», не смотрев сериал

Исполнитель роли Теодена в трилогии «Властелин колец» Бернард Хилл беседе с Metro негативно высказался о приквеле и спин-оффе фильмов Питера Джексона.





Актер назвал сериал The Rings of Power «авантюрой для заработка денег».





«Мне не интересно смотреть его или участвовать в нем», — заявил собеседник издания.





Хилл согласился с мнением о том, что франшизу стоило завершить на трилогии «Властелин колец». Вместе с тем он положительно отозвался о следующих трех фильмах по «Хоббиту», в которых увидел много «хороших вещей». По мнению актера, авторам удалось органично расширить вселенную, несмотря на то, что «Хоббит» — «маленькая книга».





Сериал дебютировал на Prime Video в сентябре. Первый сезон представил историю создания колец власти. В планах — еще четыре сезона, в которых расскажут о восхождении Саурона, падении Нуменора и других событиях Второй эпохи Средиземья.





Фото: кадр из The Return of the King