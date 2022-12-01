Netflix показал первый тизер документального шоу «Гарри и Меган»

Ролик к сериалу об истории супругов, отказавшихся от обязанностей представителей британской монаршей семьи, появился на ютьюб-канале стриминга.





Принц Гарри и Меган Маркл стали главными героями документальной истории, в которой они рассказывают о своем королевском прошлом, решении дистанцироваться от королевской семьи и переезде из Великобритании в США. В видео показали архивные фотографии и отрывки из интервью с четой.





Проект создавался принцем Гарри и Меган Маркл в рамках сделки с «Нетфликсом», сумма которой могла составить до $100 млн. Дату премьеры проекта не называли. Ожидаается, что шоу может выйти до конца года.





Ранее стало известно о конфликте между герцогом и герцогиней Сассекскими и стримингом. Page Six со ссылкой на источники сообщал, что супруги решили внести правки в некоторые серии. В Netflix назвали их целью стремление «приуменьшить» сказанное о Карле III и его супруге Камилле. Это произошло после смерти Елизаветы II и скандала вокруг пятого сезона «Короны» от Netflix, которого раскритиковали за неуважение.



