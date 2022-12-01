В Совфеде предложили наградить Андрея Малахова за «Песни от всей души»

Музыкальная программа телеведущего достойна награды правительства, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на встрече с главами ДК. Об этом написала «РГ».





По ее словам, шоу на канале «Россия 1» пользуется «колоссальным вниманием», а его рейтинг «зашкаливает». Матвиенко отметила, что представила бы Малахова к правительственной награде «за этот уникальный проект».





Одна из участниц встречи попросила председателя Совфеда повлиять на центральное ТВ с целью увеличения числа просветительских проектов. Матвиенко ответила, что никто не может говорить телеканалам, что им показывать благодаря свободе слова. Вместе с тем она признала недостаточность одного малаховского шоу.





По мнению сенатора, «надо, чтобы вся наша жизнь была пронизана народной культурой». Матвиенко обещала «работать» в этом направлении, отмечает издание.





Шоу «Песни от всей души» дебютировало в марте. В нем за круглым столом собираются исполнители со всей России и из стран СНГ и поют «песни, изменившие жизни».





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