Более 590 работ поступили на конкурс СМИ «Культура слова»

01.12.2022
Пресс-служба Минкультуры РФ сообщила об окончании приема заявок на участие во всероссийском конкурсе.
В этом году жюри рассмотрит 591 работу от авторов из 75 регионов, посвященную реализации нацпроекта «Культура». Больше всего заявок, как и в предыдущие годы, в трех номинациях: интервью, публикации в печати и онлайн-издании. В каждой представлены более 100 работ.
Победителей определят в восьми категориях, включая видеосюжет, радиовыпуск, публикации в онлайн-СМИ и печати, пост, фотографию и др.
В прошлом году организаторы получили 555 работ, представленных авторами из 70 регионов. Конкурс учредило Минкультуры РФ в 2020 году для распространения опыта освещения инициатив по обновлению инфраструктуры в сфере культуры и ее популяризации, а также поощрения СМИ, освещающих эти темы.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ