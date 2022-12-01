На Неделе дизайна в Таиланде покажут российское кино

01.12.2022
Киносеансы и другие мероприятия в Чиангмае и Бангкоке проведет Агентство креативных индустрий при Департаменте предпринимательства Москвы, сообщила пресс-служба АКИ.
Неделя дизайна пройдет с 3 по 11 декабря. Мероприятие считается крупнейшим региональным событием для креативных предпринимателей, дизайнеров, туристов. Впервые его участником станет АКИ.
Агентство подготовило программу, рассчитанную на взрослую и детскую аудиторию. С 3 по 11 декабря в «песочнице» Created in Moscow в Чиангмае покажут мультфильмы «Три кота», «Смешарики» и «Фиксики». Также пройдут мастер-классы по созданию анимационных историй, изготовлению кокошников и др.
С 4 по 6 декабря на Ночи кино в храме Лак Муанг в Бангкоке представят фильмы «Спутник» Егора Абраменко, «Большой» Валерия Тодоровского, «Хочу замуж» Сони Карпуниной.
Глава АКИ Гюльнара Агамова подчеркнула важность выхода на новые внешние рынки для российских креаторов. По ее словам, таиландская Неделя дизайна — это площадка для взаимодействия властей разных стран, регионов и городов, представителей креативных индустрий, местных жителей и туристов, где обмениваются опытом, создают коллаборации, решают вопросы развития индустрии.
Фото: пресс-служба АКИ