В Якутии зажглись первые новогодние елки в стране

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01.12.2022
Во время церемонии якутский Властелин холода Чысхаан передал Символ холода Деду Морозу, что означает наступление зимы во всех уголках страны. Также в этот день зажгли елки во всех 34 районах республики.
Напомним, с 28 ноября по 4 декабря 2022 года в республике проходит Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии». Фестиваль проводится с 2011 года и является одним из ключевых туристических событий зимы. В этом году он переформатирован — основные мероприятия программы предназначены для детской аудитории. Пройдут концерты, выставки, показы якутского кино, творческие конкурсы. Как сообщили ранее в мэрии Якутска, было принято решение об отказе от городских мероприятий в рамках фестиваля для покупки новогодних подарков детям военных, участвующих в СВО.
Также в Якутии в рамках проходящего гастрофестиваля «Вкус Якутии» открылся первый в мире арктический центр строганины, в котором круглогодично будут готовить национальные блюда из рыбы и мяса при экстремально низких температурах.
Фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве