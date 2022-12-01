В Якутии зажглись первые новогодние елки в стране

Первые в России новогодние елки зажглись в Якутии 1 декабря в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Проведенная акция официально запустила открытие сезона новогодних елок по всей стране.





Торжественная церемония одновременного зажжения елок прошла на главных площадях Якутска. В первый зимний день гостей и жителей столицы Якутии встречали главные символы Нового года — Чысхаан и его внучка Хаарчаана, Дед Мороз и Снегурочка, а также символ грядущего года — Кролик.