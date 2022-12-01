В Якутии зажглись первые новогодние елки в стране

В Якутии зажглись первые новогодние елки в стране

01.12.2022

Первые в России новогодние елки зажглись в Якутии 1 декабря в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Проведенная акция официально запустила открытие сезона новогодних елок по всей стране.