В Музее Победы пройдет торжественное посвящение в «витязи»

01.12.2022
В Музее Победы 4 декабря пройдет посвящение в «витязи» воспитанников Детско-юношеской общественной организация содействия военно-спортивному и патриотическому воспитанию «Ассоциация Витязей». Мероприятие посвящено святому благоверному князю Александру Невскому и приурочено к 30-летнему юбилею организации.
«За 30 лет через клубы ассоциации прошло большое количество детей и молодежи, многие из которых служат в силовых структурах Российской Федерации, они стали настоящими гражданами России. На сегодняшний день отделения ассоциации работают в Москве, Московской области, Удмуртии, Ярославле, Санкт-Петербурге, Курске, Воронеже, Орле, Саратове, Балакове, Самаре, Иркутске, Республике Крым», — отмечают организаторы.
На торжественной церемонии в Зале Славы с приветственным словом к воспитанникам «Ассоциации Витязей» обратятся почетные гости — постоянный представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов, вице-губернатор Рязанской области Владимир Ивановский, руководитель департамента Правительства Москвы Виталий Сучков, депутат ГД РФ Сергей Бурлаков и другие. После церемонии в кинозале «Конев» начнется научно-практическая конференция по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Фото: пресс-служба музея