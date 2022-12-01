30 ноября завершился II Московский международный фестиваль архивных фильмов

01.12.2022
Столь обширная программа была собрана благодаря коллективной работе как опытных, так и молодых научных сотрудников Госфильмофонда, а именно: Евгением Марголитом, Тамарой Шведюк, Андреем Икко, Дарьей Горбач, Наталией Мокрушиной, Сергеем Огудовым. В качестве приглашенных кураторов выступили выдающийся киновед Наум Клейман, хранитель документальных фондов Ярославского музея-заповедника Ирина Зубатенко и участник программы «Резиденции Госфильмофонда» Семен Дымшиц.
В фокусе программы оказались забытые и недооцененные современниками фильмы. Особое место в программе фестиваля заняли показы архивных находок — лент, считавшихся прежде утраченными.
Главной площадкой фестиваля стал кинотеатр Госфильмофонда «Иллюзион». Здесь прошли показы основной программы «Реставрации и находки».
В рамках секции впервые были представлены зрителям 4 найденных шедевра начала прошлого века, которые обнаружила и атрибутировала старший искусствовед Госфильмофонда Тамара Шведюк — «Танцовщица Шивы» Альбера Капеллани и три уникальных фильма с участием русско-итальянской дивы Дианы Каренне. Также при поддержке Музея Джорджа Истмана (Нью-Йорк) прошла премьера дореволюционной ленты «1812 год», американская прокатная версия была получена Госфильмофондом в рамках обмена и уникальна тем, что отличается от российской.
Кроме того, были показаны сохранившиеся дореволюционные ленты Ярославской кинофабрики Григория Либкена и четыре отреставрированных фильма одного из величайших режиссеров немого кино Петра Чардынина, 150-летний юбилей которого состоится в следующем году.
Практически каждый показ фестиваля сопровождался представлением или обсуждением. В публичной программе, помимо упомянутых кураторов, приняли участие ведущие киноведы и историки кино — Станислав Дединский, Наталья Рябчикова, Николай Изволов, Николай Корнацкий, Кирилл Горячок, Анастасия Вознесенская, Максим Семенов, Ирина Белых, Федерико Стриули, а также реставратор Аделя Хубутдинова и программный директор фестиваля Ольга Деревянкина.
Важным событием публичной программы фестиваля стала презентация альбома плакатов «Белые одежды. Врач на экране». Презентация и одноименная кинопрограмма Евгения Марголита были посвящены врачам — в благодарность за труд во время пандемии коронавируса.
Фото: пресс-служба