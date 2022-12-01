Стартовали съемки сериала «Талисман» с Аглаей Тарасовой для more.tv

Стартовали съемки сериала «Талисман» с Аглаей Тарасовой для more.tv

01.12.2022

Проект стриминга и кинокомпании Legio Felix планируют выпустить в следующем году, сообщил Telegram-канал «Кинопоиск | Индустрия».