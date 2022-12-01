Бен Аффлек обещал удивить зрителей «коммерческими, но умными фильмами»

Недавно созданная режиссером и актером и его другом Мэттом Дэймоном студия Artists Equity будет создавать качественное кино, востребованное у широкой аудитории. Об этом он заявил на форуме DealBook, пишет Deadline.





Аффлек заявил, что не видит разницы «между коммерцией и качеством». В то же время он понимает, что боевики более интересны широкой аудитории, чем «небольшие драмы». Необходимо помнить, что одни жанры востребованнее, чем другие, подчеркнул режиссер и предложил «удивить зрителей» «чем-то хорошим».





Он привел в пример проект Artists Equity о создании бренда Air Jordan, который дебютирует наступающем году. Аффлек выступает соавтором сценария и режиссером, а Дэймон — сценаристом и исполнителем главной роли.





Партнер-инвестор артистов Джерри Кардинале добавил, что первая волна контента для стримингов была связана с объемом, вторая акцентирует внимание на качестве.





Фото: кадр из Deep Water