Роберт де Ниро сыграет президента США в политическом триллере Netflix

01.12.2022

Роберт де Ниро сыграет президента США в политическом триллере Netflix
Актер возглавит каст фильма «Нулевой день» (Zero Day), сообщили собеседники журнала Variety.

Сюжет кинокартины пока не разглашается. Режиссер проекта пока не назначен. Сценарием и продюсированием занимаются Эрик Ньюман («Дитя человеческое») и Ноа Оппенхайм («Джеки»). 

Ожидается, что Роберт де Ниро предстанет в образе одного из бывших американских президентов. Возможно, политический кризис в истории будет связан с хакерскими атаками, поскольку неисправленные уязвимости и вредоносное ПО, для которого не разработана защита, называют zero day.

Примерная дата премьеры фильма пока не называется.

Ранее сообщалось, что режиссер «Горбатой горы», «Крадущегося тигра, затаившегося дракона» Энг Ди снимет биографическую ленту о Брюсе Ли.

Фото: кадр из "Славных парней"