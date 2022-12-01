К 125-летию маршала Баграмяна в Музее Победы представят документальный фильм

01.12.2022
2 декабря в Музее Победы пройдет премьерный показ документальной киноленты «Маршал Баграмян», приуроченный к 125-летию со дня рождения прославленного полководца. Фильм повествует о судьбе прославленного маршала. В картине зрители увидят историю жизни Ивана Христофоровича — от юности, которую он встретил в окопах Первой мировой войны, до заключительного этапа его военной карьеры, когда он возглавлял секретную операцию «Анадырь» — переброску баллистических ракет на Кубу во время Карибского кризиса 1962 года.
«Маршал Иван Христофорович Баграмян — известный советский полководец. Под его командованием подразделения Красной армии сумели организовать эффективную оборону и контратаки против фашистов под Дубно, Ровно и Луцком в первые недели Великой Отечественной. Подчиненные ему войска освобождали Прибалтику в 1944, штурмовали крепость Кёнигсберг в 1945. Операции, которые разработал и провел маршал, до сих пор изучаются в высших военных учебных заведениях как в России, так и за рубежом», - подчеркнули организаторы мероприятия.
Картина снята кинокомпанией «Партнер фильм» при поддержке Фонда «Наследие и прогресс» и при содействии Музея Победы.
Фото: пресс-служба Музея Победы