Режиссер «Крадущегося тигра» Энг Ли снимет байопик о Брюсе Ли

01.12.2022
Главную роль в ленте тайваньского постановщика сыграет его сын Мейсон Ли. Об этом кинематографист рассказал Deadline.
Обладатель «Золотого медведя», «Золотой пальмовой ветви», «Оскара» и других наград Энг Ли отметил, что давно мечтал рассказать историю актера, режиссера и мастера боевых искусств.
По его словам, Брюс Ли, «которого не считают ни полностью американцем, ни полностью китайцем, был мостом между Востоком и Западом». Как ученый в области боев и культовый артист, он произвел революцию в боевых искусствах и экшн-фильмах, рассказал режиссер.
За сценарий будет отвечать Дэн Футтерман. Заглавную партию исполнит Мейсон Ли, которой уже три года готовится к роли, в том числе занимается единоборствами в Азии. Производством займется 3000 Pictures (входит в Sony).
Брюс Ли был гонконгским и американским актером кино и ТВ, режиссером, сценаристом, мастером боевых единоборств, их реформатором и популяризатором. Он разработал метод Джит Кун-До.
Фото: Pixabay