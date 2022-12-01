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Мраморный бюст императрицы Марии Федоровны, который украшает Танцевальный зал, установили на пьедестал из «царского камня»

01.12.2022

Мраморный бюст императрицы Марии Федоровны, который украшает Танцевальный зал, установили на пьедестал из «царского камня»

Так называют шокшинский кварцит, месторождение которого обнаружено в XVIII веке в селе Шокша на Онежском озере. По внешнему виду он напоминает порфир, который ассоциируется с императорским величием.

В Петербурге шокшинский кварцит использовали, в частности, при строительстве и отделке Михайловского замка, Исаакиевского и Казанского соборов. А самое грандиозное произведение из шокшинского кварцита — гробница Наполеона в Доме инвалидов в Париже (камень на могилу Наполеона был доставлен из России).

Почему установка пьедестала так важна? Дело в том, что до 1941 года в Павловском дворце практически вся скульптура находилась на пьедесталах из натурального камня или искусственного мрамора, но, к сожалению, их не смогли эвакуировать и большинство подлинников было утрачено в годы фашистской оккупации. Так что для скульптуры пришлось выполнить временные постаменты из фанеры, которые планомерно заменяют на копии исторических.

А этот постамент был найден в Павловском парке в поврежденном виде и отреставрирован сотрудником музея-заповедника «Павловск», реставратором Константином Стуловым.

Фото: сайт музея