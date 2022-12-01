Мраморный бюст императрицы Марии Федоровны, который украшает Танцевальный зал, установили на пьедестал из «царского камня»

В Петербурге шокшинский кварцит использовали, в частности, при строительстве и отделке Михайловского замка, Исаакиевского и Казанского соборов. А самое грандиозное произведение из шокшинского кварцита — гробница Наполеона в Доме инвалидов в Париже (камень на могилу Наполеона был доставлен из России).





Почему установка пьедестала так важна? Дело в том, что до 1941 года в Павловском дворце практически вся скульптура находилась на пьедесталах из натурального камня или искусственного мрамора, но, к сожалению, их не смогли эвакуировать и большинство подлинников было утрачено в годы фашистской оккупации. Так что для скульптуры пришлось выполнить временные постаменты из фанеры, которые планомерно заменяют на копии исторических.





А этот постамент был найден в Павловском парке в поврежденном виде и отреставрирован сотрудником музея-заповедника «Павловск», реставратором Константином Стуловым.