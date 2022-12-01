Тима Бертона обвинили в расизме из-за темнокожих антагонистов в «Уэнсдэй»

01.12.2022
Критические замечания и обвинения появились в адрес создателей сериала о представительнице готической семьи Аддамс после выхода шоу Netflix, сообщил New York Post.
Зрители обратили внимание на то, что три отрицательных персонажа «Уэнсдэй» оказались темнокожими: одна из студенток академии «Невермор», хулиган и его отец, мэр-коррупционер. Героев сыграли Джой Сандей, Иман Марсон и Ти Джэй Дженкенс.
На критику отреагировал представитель исполнительного продюсера проекта и режиссера нескольких серий Тима Бертона. По его словам, обвинения звучат глупо. Он отказался связываться с режиссером, чтобы получить его комментарий по ситуации.
«Уэнсдэй» с Дженной Ортегой в главной роли дебютировала 23 ноября. За первую неделю с релиза ее просмотрели 341 млн часов, что стало рекордом среди англоязычных проектов стриминга. Шоу рассказывает о том, как Уэнсдэй Аддамс поступает в академию «Невермор», осваивает свои способности и расследует убийства, странным образом связанные с ее родителями.
Фото: кадр из Wednesday