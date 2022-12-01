Литературный музей представил новинки и бестселлеры на non/fictio№ 24

01.12.2022
С 1 по 5 декабря ГМИРЛИ участвует в книжной ярмарке интеллектуальной литературы в Москве, сообщили в отделе медиакоммуникаций учреждения.
Книги издательства «Литературный музей» представлены на стенде F-6. Музей подготовил новинки и популярные издания. Некоторые книги можно приобрести со скидкой.
Также ГМИРЛИ представит проекты по поддержке литературной критики и истории литературы. 3 декабря в 18:15 члены ассоциации «Культурная инициатива» при поддержке сотрудников музея объявят итоги 9-й литературно-критической премии «Московский наблюдатель». Ее вручают с 2013 года журналистам и критикам, исследующим развитие поэзии и прозы в формате отчета о литературном событии.
Состоится презентация альбома «Век служения литературе», изданного к 100-летию Гослитмузея. Автор-составитель, руководитель Дома-музея Чехова Эрнест Орлов расскажет о том, как складывалось музейное собрание литературы, какие раритеты хранятся в коллекции, чем занимаются отделы ГМИРЛИ.
Фото: отдел медиакоммуникаций ГМИРЛИ им. Даля