Участников церемонии награждения Russian Creative Awards ждет первая в мире опера о креативных индустриях

Победители и номинанты Российской национальной премии в сфере креативных индустрий станут участниками мировой премьеры. Церемония награждения состоится 1 декабря на площадке концертного зала «Зарядье» в Москве, где впервые будет показана уникальная опера о креативных индустриях.

Russian Creative Awards — кросс-отраслевая премия, которая объединяет все 16 креативных индустрий. Церемония награждения будет представлять собой уникальный творческий продукт. В этот день концертный зал превратится в настоящий Пантеон для новых героев креативных индустрий. Происходящее на сцене действие будет состоять как из классических, так и из современных элементов.

Концепция церемонии Russian Creative Awards 2022 — это уникальное переосмысление формата премии в жанре музыкально-драматического действия. По замыслу организаторов, инновационный подход к проведению мероприятия выбран в соответствии с креативным духом церемонии и объединяет в себе две большие культурные традиции.

Музыкальный и художественный материал собирался и обрабатывался специально под концепцию мероприятия. Режиссером-постановщиком церемонии выступает Юрий Квятковский — режиссер, помощник художественного руководителя театра «Практика», педагог Школы-студии МХАТ, член жюри Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» 2022 года. Композитор — Петр Айду, пианист, идеолог и председатель правления первого симфонического оркестра «Персимфанс».

Церемония — это синтез греческого эпоса и новых идей современных творцов. На площадке КЗ «Зарядье» будет создан Пантеон, который встретит новых героев креативных индустрий. В основе действия — опера. По замыслу авторов, музыка передает настроение и вплетает в себя разные эпохи: античные мотивы, барочная увертюра как контрапункт перехода из прошлого в будущее, современные электронные композиции. Здесь каждый лауреат — это строитель нового будущего, а зрители — свидетели и участники этого действия.

В этом году на соискание премии Russian Creative Awards были поданы около двух тысяч заявок. Из них экспертный совет сформировал шорт-лист, в который вошли 50 наиболее достойных проектов и номинантов. Весь список номинантов опубликован на сайте Премии. Большому жюри предстоит определить победителей в 10 номинациях: «Человек года», «Меценат года», «Открытие года», «Цифровой проект», «Образовательный проект», «Креативное пространство года», «Культурный код», «Событие года», «Креативный регион», «Креативный социальный проект». Также в этом году была учреждена «Специальная номинация», в которой победителя выберет организационный комитет Премии из общего числа заявок.

Russian Creative Awards – это единственная в мире кросс-отраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии. Идея о ее запуске появилась на первой Российской креативной неделе, крупнейшем федеральном событии в области креативных индустрий, и была учреждена по инициативе первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко. Организаторами выступают дирекция Российской креативной недели, АНО «Креативная экономика» и ФГБУ «Роскультцентр».

Фото: пресс-служба