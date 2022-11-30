В Warner Bros. TV заявили о «большом интересе» к сериалу по «Гарри Поттеру»

30.11.2022
Об этом рассказала глава телеподразделения WB Ченнинг Данжи на телеконференции Content London, сообщил Variety.
По ее словам, пока нельзя сказать о том, что некий телевизионный проект по вселенной «Гарри Поттера» уже виден на горизонте. Однако к нему «есть большой интерес». Кроме того, компания «ведет ряд различных переговоров», подчеркнула глава Warner Bros. TV.
Данжи отметила, что публика готова к продолжению волшебной франшизы. Об этом говорит успех спецэпизода «Возвращение в Хогвартс», выпущенного к 20-летию первого фильма, и конкурса «Турнир домов в Хогвартсе», проведенного актрисой Хеллен Миррен.
«Аудитория готова, нам остается только выяснить, какой следующий шаг будет правильным», — пояснила руководительница.
Ранее глава объединенной компании WB Discovery Дэвид Заслав заявил о необходимости использовать успешные франшизы студии, в числе которых назвал поттериану. Конкретных планов он не озвучивал. Инсайдеры сообщали, что Заслав хотел бы экранизировать пьесу «Проклятое дитя» и возобновить сотрудничество с Джоан Роулинг. Официального подтверждения не поступало.
Фото: кадр из Тhe Chamber of Secrets