Китайскую культуру чая и французский багет включили в список ЮНЕСКО

О пополнении списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО двумя новыми элементами сообщает РИА Новости.





Перечень пополнили традиционные методы выращивания, обработки и приготовления чая в Китае и связанные с ними общественные практики, а также мастерство и культура изготовления багета во Франции.





Чай — один из самых распространенных напитков в Китае, который пьют дома, на работе, в ресторанах, специальных чайных домах, храмах. Чайные церемонии сопровождают свадьбы и другие социальные события или ситуации, считающиеся важными в китайской культуре. Например, принесение извинений или выражение уважения старшим.





Багет считается одним из неофициальных символом Франции. Ежегодно французские пекари участвуют в конкурс на лучшее хлебобулочное изделие этого вида. Победитель получает возможность поставлять багеты в Елисейский дворец.





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