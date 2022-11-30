Опубликован трейлер третьего сезона «Эмили в Париже»

30.11.2022

Опубликован трейлер третьего сезона «Эмили в Париже»
Ролик по драмеди с Лили Коллинз в главной роли появился на ютьюб-канале Netflix — Asia. 

По сюжету через год после переезда в Париж к работе своей мечты главная героиня оказывается перед выбором и в карьере, и в личной жизни. Эмили предстоит принять сложное решение, которое определит ее дальнейшее будущее.

Шоураннером проекта выступает Даррен Стар, известный по работе над сериалами «Беверли-Хиллз, 90210» и «Секс в большом городе». В ролях — Эшли Пак, Филиппин Леруа-Больё, Люсьен Лавинсконт, Лукас Браво, и др.

Премьера новых серий «Эмили в Париже» состоится 21 декабря на Netflix. Шоу дебютировало в 2020 году. 


Фото: кадр из трейлера Emily in Paris 3