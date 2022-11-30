Вышел трейлер мультфильма «Ночь в музее: Камунра снова восстает»
Вышел трейлер мультфильма «Ночь в музее: Камунра снова восстает»
30.11.2022
Анимационный фильм станет продолжением предыдущих игровых лент с Беном Стиллером. Ролик появился на ютьюбе Disney+.
В четвертой части «Ночи в музее» на службу в Музее естественной истории заступает сын главного героя кинотрилогии. Летом Ник Дэйли подрабатывает ночным сторожем в учреждении, где с заходом солнца оживают экспонаты. Он в курсе этих особенностей и ждет встречи со старыми знакомыми Рузвельтом, Сакагавеей, Моаи и другими. Однако не все проходит гладко — из музея сбегает египетский фараон Камунра, который был главным антагонистом во второй части. Правитель планирует открыть вход в загробный мир и оживить армию мертвецов.
Постановщиком ленты выступил Мэтт Дэннер. Среди продюсеров значится Шон Леви, снявший основную трилогию «Ночь в музее».
Релиз мультфильма на «Дисней+» состоится 9 декабря.
Фото: кадр из трейлера Night At The Museum: Kahmunrah Rises Again