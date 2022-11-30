Певица Юта представила композицию «Zа жизнь», посвященную СВО

Ролик по драмеди с Лили Коллинз в главной роли появился на ютьюб-канале Netflix — Asia. ...
Впервые в Третьяковской галерее выставят около 600 артефактов из Владимиро-Суздальского музея-запо...
Анимационный фильм станет продолжением предыдущих игровых лент с Беном Стиллером. Ролик появился на ...
Российскую культуру пытаются отменить неумные люди, а сама Россия, наоборот, лишь продвигает вперед ...
В декабре на российских стримингах выйдет третий сезон мистического хоррор-сериала с подзаголовком «...
Ролик по драмеди с Лили Коллинз в главной роли появился на ютьюб-канале Netflix — Asia. ...
Впервые в Третьяковской галерее выставят около 600 артефактов из Владимиро-Суздальского музея-запо...
Анимационный фильм станет продолжением предыдущих игровых лент с Беном Стиллером. Ролик появился на ...
Российскую культуру пытаются отменить неумные люди, а сама Россия, наоборот, лишь продвигает вперед ...
В декабре на российских стримингах выйдет третий сезон мистического хоррор-сериала с подзаголовком «...
Один из крупнейших киносмотров Китая не состоится в декабре из-за ухудшения ситуации с COVID-19, с...
В декабре онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил для интернет-зрителей 14 бесплатных кинопоказов...
Музей планирует расширить присутствие в стране за счет проведения Дней Эрмитажа и открытия новых ц...
1 декабря в Калужском филиале Музея Победы — Музее Г.К. Жукова откроются тематические выставки и про...
2 декабря в кинотеатрах вновь начнут показывать боевик с Томом Крузом, сообщает издание The Wrap. ...
28 ноября 2022 года Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева в девятый раз осуществил проект «Герои н...
16-летний Данила Первушин стал победителем проекта Swiss Voice Tour, который по правилам похож на ...
Шоу о дочери Гомеса и Мортиши Аддамс стало самым просматриваемым в дебютную неделю среди проектов ...
В столице открыли памятник легендарному советскому ученому и инженеру Андрею Туполеву. Монумент уста...
Фильм по сценарию писательницы Анны Козловой выйдет в линейке оригинальных проектов стриминга, соо...
Ролик по анимационной адаптации японской игры Super Mario Bros. появился на ютьюб-канале компании....
5 декабря 2022 года пройдут два мероприятия в Большом петергофском дворце в рамках фестиваля «Эстафе...
Министерство культуры Российской Федерации определило 17 приоритетных тем государственной финансов...
В Красноярске продемонстрировали первую серию исторической драмы «Красный Яр». Закрыт...
30.11.2022