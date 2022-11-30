Певица Юта представила композицию «Zа жизнь», посвященную СВО

30.11.2022

Певица Юта представила композицию «Zа жизнь», посвященную СВО

Российские артисты пытаются поддержать бойцов в зоне спецоперации на Украине своим творчеством и концертами. Певица Юта, например, выпустила песню, посвященную солдатам, под названием «Zа жизнь», пишет ФАН.

«Сила в правде! Сила Руси! Мы победим! За нами рубежи! Это битва за жизнь!» — поется в куплете.

Исполнительница заявила, что российские бойцы уже успели оценить ее новую композицию.

Юта добавила, что воины Российской Федерации обязательно вернутся домой живыми и с победой. Певица сделает все возможное для этого. Она также упомянула подвиг дедов в Великую Отечественную войну.

Фото: Pixabay