Okko и «Кинопоиск» покажут финал «Королевства» Ларса фон Триера

В декабре на российских стримингах выйдет третий сезон мистического хоррор-сериала с подзаголовком «Исход», сообщили в пресс-службах сервисов.





На Okko и «Кинопоиске» будут доступны все три сезона «Королевства». Первый и второй сезоны появятся тоже в декабре. Основная премьера шоу состоялась 27 ноября на MUBI.





События происходят в «Королевском госпитале» в Копенгагене, где обитают призраки. Женщина с лунатизмом Карен (Бодиль Ёргенсон) вместе с медработниками и пациентами ищет ответы на вопросы, чтобы спасти больницу.





«Королевство» дебютировало в 1994 году, его продолжение вышло через три года. Спустя 25 лет появился третий сезон, который завершит историю. Отмечалось, что съемкам мешали разные обстоятельства, в том числе смерть пятерых актеров основного каста.



