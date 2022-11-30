Хайнаньский международный кинофестиваль перенесли второй год подряд

30.11.2022

Хайнаньский международный кинофестиваль перенесли второй год подряд
Один из крупнейших киносмотров Китая не состоится в декабре из-за ухудшения ситуации с COVID-19, сообщили организаторы. 

IV Хайнаньский фестиваль должен был пройти с 3 по 10 декабря в приморском городе Санья. Новые даты проведения мероприятия пока не названы. 

В этом году на показы в рамках фестиваля поступили 3,7 тысячи заявок из 116 государств. Организаторы получили более 3 тысяч фильмов.

ХМК считается одним из четырех главных кинофестивалей КНР. Впервые он состоялся в 2018-м. В прошлом году его отменили из-за антиковидных ограничений. Предыдущий смотр представил почти 190 кинокартин из 60 стран. Главная награда — «Золотой кокос».

Ранее сообщалось, что Александр Сокуров получил награду за вклад в кинематограф Фестиваля авторского кино в Белграде. 

Фото: Pixabay