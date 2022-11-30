Хайнаньский международный кинофестиваль перенесли второй год подряд

Один из крупнейших киносмотров Китая не состоится в декабре из-за ухудшения ситуации с COVID-19, с...
В декабре онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил для интернет-зрителей 14 бесплатных кинопоказов...
Музей планирует расширить присутствие в стране за счет проведения Дней Эрмитажа и открытия новых ц...
1 декабря в Калужском филиале Музея Победы — Музее Г.К. Жукова откроются тематические выставки и про...
2 декабря в кинотеатрах вновь начнут показывать боевик с Томом Крузом, сообщает издание The Wrap. ...
Один из крупнейших киносмотров Китая не состоится в декабре из-за ухудшения ситуации с COVID-19, с...
В декабре онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил для интернет-зрителей 14 бесплатных кинопоказов...
Музей планирует расширить присутствие в стране за счет проведения Дней Эрмитажа и открытия новых ц...
1 декабря в Калужском филиале Музея Победы — Музее Г.К. Жукова откроются тематические выставки и про...
2 декабря в кинотеатрах вновь начнут показывать боевик с Томом Крузом, сообщает издание The Wrap. ...
28 ноября 2022 года Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева в девятый раз осуществил проект «Герои н...
16-летний Данила Первушин стал победителем проекта Swiss Voice Tour, который по правилам похож на ...
Шоу о дочери Гомеса и Мортиши Аддамс стало самым просматриваемым в дебютную неделю среди проектов ...
В столице открыли памятник легендарному советскому ученому и инженеру Андрею Туполеву. Монумент уста...
Фильм по сценарию писательницы Анны Козловой выйдет в линейке оригинальных проектов стриминга, соо...
Ролик по анимационной адаптации японской игры Super Mario Bros. появился на ютьюб-канале компании....
5 декабря 2022 года пройдут два мероприятия в Большом петергофском дворце в рамках фестиваля «Эстафе...
Министерство культуры Российской Федерации определило 17 приоритетных тем государственной финансов...
В Красноярске продемонстрировали первую серию исторической драмы «Красный Яр». Закрыт...
«Художник с черным поясом» — так себя характеризует трехкратный чемпион мира по парак...
Американская певица анонсировала создание своей новой пластинки в интервью Vanity Fair. ...
Персонажа выбрали пользователи Mastodon, где новый глава студии DC и режиссер провел опрос. Его итог...
Российского режиссера наградили за вклад в мировой кинематограф, сообщает ТАСС со ссылкой на Tanjug....
Фильм стал первой режиссерской работой актера из «Социальной сети» и дилогии «Добро пожаловать в Zoм...
30.11.2022