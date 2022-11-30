Онлайн-кинотеатр Музея Победы представил программу показов в декабре

В декабре онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил для интернет-зрителей 14 бесплатных кинопоказов. Они приурочены к праздничным и историческим датам. Картины будут демонстрироваться на сайте https://victorymuseum.ru/video/online-movie/.

Откроет программу показов 1 декабря фильм «Георгий Константинович Жуков», приуроченный ко дню рождения полководца. Зрители увидят жизнеописание Георгия Жукова и историю его военных побед, начиная от битвы за Москву в 1941-м до штурма Берлина в 1945-м. Кроме того, специальные кинопоказы приурочены к 125-летию маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева. Картины расскажут о боевом пути военачальников.





В годовщину советского контрнаступления под Москвой зрителей приглашают на просмотр киноэпопеи о первой победе над немецкими войсками «Битва за Москву», а в День Героев Отечества – документальной ленты «Я каждой ночью на войне» о боевом и творческом пути ленинградской писательницы Валентины Чудаковой, которая была командиром пулеметной роты в годы войны. В День Неизвестного солдата онлайн-посетители увидят советский фильм «Минута молчания».





Фото: пресс-служба Музея Победы