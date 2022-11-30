Эрмитаж расширит сеть центров-спутников в регионах России

Музей планирует расширить присутствие в стране за счет проведения Дней Эрмитажа и открытия новых центров, сообщил глава учреждения Михаил Пиотровский на пресс-конференции в ТАСС.





По его словам, в этом году Дни Эрмитажа, приуроченные ко дню рождения музея, 7 декабря, организованы в 12 городах: от Калининграда до Владивостока. Они проводятся в действующих центрах-спутниках или в городах, где их предполагают открыть.





Пиотровский назвал проведение эрмитажных дней «проверкой», по итогам которой становится понятно, стоит ли создавать учреждение в том или ином городе. По его словам, это «жесткое» тестирование, затрагивающее вопросы финансирования, готовности местных властей и др.





На сегодня эрмитажные мероприятия проводят в 14 городах, включая Выборг, Грозный, Находку, Иркутск и др. Пиотровский добавил, что в Калуге строится здание, где может разместиться «Эрмитаж — Калуга», в Нальчике готовится центр «Эрмитаж — Кавказ», в Оренбурге — «Эрмитаж — Евразия». Кроме того, в 2023-м планируется провести эрмитажные дни в Беларуси.





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