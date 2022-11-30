К годовщине со дня рождения Георгия Жукова филиал Музея Победы подготовил новые выставочные проекты

30.11.2022
Еще одна новая выставка — «Москва за нами!» — создана на основе живописных, скульптурных и графических работ из фондов Музея Победы. Посетители увидят около 60 раритетов из музейной коллекции, которые отражают события Московской битвы. Гостям покажут работы художников-фронтовиков, например «Резервы у города Дмитрова» Павла Чернышева, «Приказ о наступлении» Ореста Верейского и др. В живописных и графических работах Николая Щеглова, Андрея Плитчина, Евгения Горячева, Людвика Гоцлавского, Вячеслава Смирнова, Льва Хайлова запечатлены различные этапы обороны города и контрнаступления советских войск. Дополнят экспозицию скульптурные композиции, изображающие защитников столицы, например «Сибиряки» Натальи Никифоровой.
Среди участников мероприятия — губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, сенатор Российской Федерации Анатолий Артамонов, директор Музея Победы Александр Школьник, правнучка Георгия Жукова Варвара Ерохина. Почетные гости возложат цветы к бюсту маршала.
Торжественные мероприятия также пройдут и в деревне Стрелковка. Гости возложат цветы к памятнику великому полководцу, а также примут участие в открытии обновленного мемориального комплекса «Родина маршала Г.К. Жукова» и экспозиции в «Доме Жукова».
Фото: пресс-служба Музея Победы