К годовщине со дня рождения Георгия Жукова филиал Музея Победы подготовил новые выставочные проекты

1 декабря в Калужском филиале Музея Победы — Музее Г.К. Жукова откроются тематические выставки и пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине со дня рождения прославленного маршала.

В этот день посетителям музея представят два новых выставочных проекта. Во временную тематическую экспозицию «Маршал Жуков — муж и отец» войдут около 100 экспонатов, в том числе из личной коллекции правнучки маршала Варвары Ерохиной. Посетители увидят предметы мебели и интерьера из рабочего кабинета Георгия Жукова, экспонаты, свидетельствующие о его увлечениях (например, охотничья куртка и патронташ, спиннинговое удилище). Впервые здесь будут представлены уникальные раритеты из архива семьи — фотоснимки, сделанные самим маршалом в Слуцке в 1930-е годы. Кроме того, гости увидят архивные фотографии, открытки и письма, написанные Жуковым членам его семьи, набор украшений, подаренный маршалом дочери Элле, и многое другое.