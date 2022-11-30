28 ноября 2022 года Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева в девятый раз осуществил проект «Герои нашего времени». Эфир программы состоится 11 декабря в 18:10 на телеканале «Санкт-Петербург».

Программа была посвящена Силе мечты, которая творит настоящие чудеса: именно она помогла героиням выпуска выбрать свой уникальный путь и состояться в тех профессиях, которые стали для них настоящим жизненным призванием. Символом выпуска стала прекрасная Ассоль из спектакля ТЮЗа им. А.А. Брянцева «Алые паруса»: сила её мечты помогла ей добиться своей цели, несмотря на все жизненные преграды и трудности, и обрести долгожданное счастье.

В зале Большой сцены театра, которая на время превратилась в телестудию, собрались сотни юных зрителей, некоторым из которых выпала большая честь задать вопрос участникам проекта.

Ведущими телешоу стали кинорежиссёр, актёр, сценарист, бессменный ведущий проекта «Герои нашего времени» Андрей Максимков, а также известный тележурналист, автор и ведущая телепроектов, руководитель пресс-службы Губернатора Петербурга Инна Карпушина.

На сцене собрались удивительные героини: Анна Шпенова — единственная в России женщина-пожарный; Наталья Бабкина — инспектор-кинолог, которая пришла в студию вместе со служебной собакой – овчаркой Есенией, а также уникальные представительницы профессии «спасатель-водолаз» - Оксана Шевалье и Анна Григораш.

Фото: Стас Левшин