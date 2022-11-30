Самый кассовый фильм 2022 года «Топ Ган: Мэверик» вернется в прокат

2 декабря в кинотеатрах вновь начнут показывать боевик с Томом Крузом, сообщает издание The Wrap.





Студия Paramount вернет фильм на большие экраны на две недели. Прокат «Мэверика» завершится перед премьерой сиквела «Аватара», назначенной на 16 декабря.





В кинокомпании заявили, что сейчас самое подходящее время, чтобы предоставить аудитории возможность «еще раз насладиться» фильмом, который «олицетворяет магию кино».





Драматический экшн Джозефа Косински вышел в конце мая и заработал почти $1,5 млрд. Они стал третьей лентой с начала пандемии, бокс-офис которой превысил $1 млрд. Первым эту планку преодолел триквел «Человека-паука» с Томом Холландом, вторым — «Мир Юрского периода: Господство». «Топ Ган 2» также стал самым финансово успешным проектом для Paramount и для исполнителя главной роли Тома Круза. Вместе с ним в картине снялись Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм и др.





Фото: кадр из Top Gun: Maverick