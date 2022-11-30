Сериал «Уэнсдэй» побил рекорд «Очень странных дел 4» на Netflix

Шоу о дочери Гомеса и Мортиши Аддамс стало самым просматриваемым в дебютную неделю среди проектов на английском языке, сообщила пресс-служба стриминга в соцсетях.





«Уэнсдэй» стала лидером в 81 стране и обновила рекорд по продолжительности просмотра, который ранее принадлежал четвертому сезону Strange Things (335 млн часов). В течение недели с релиза подписчики сервиса смотрели новый сериал на протяжении 341 млн часов. Абсолютным рекордсменом среди всех шоу «Нетфликса» остается «Игра в кальмара» с показателем 571 млн часов просмотров в первую неделю с премьеры.





Комедийный хоррор дебютировал 23 ноября. Главную роль сыграла Дженна Ортега. Вместе с ней в шоу появились Гвендолин Кристи, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Кристина Риччи и др. Две из восьми серий снял Тим Бертон, который также выступил продюсером проекта.





Фото: кадр из Wednesday