В Красноярске состоялся предпремьерный показ сериала «Красный Яр»

В Красноярске состоялся предпремьерный показ сериала «Красный Яр»

30.11.2022


В Красноярске продемонстрировали первую серию исторической драмы «Красный Яр». Закрытый показ перед премьерой прошел в Доме кино, пишет издание Gornovosti.