В Красноярске состоялся предпремьерный показ сериала «Красный Яр»

Также зрителям показали фильм о том, как создавалась кинолента. Съемки проекта проходили при поддержке губернатора края Александра Усса, министерства культуры края, компании «Полюс», АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий». Всестороннюю поддержку в киносъемочном процессе оказало «Енисей кино».





Сериал будет состоять из 8 серий. Его показ в ближайшее время стартует на одном из федеральных каналов. Фильм посвящен 200-летию образования Енисейской губернии и рассказывает о золотодобыче в Сибири в XIX веке.





Фото: Правительство Красноярского края и золотодобывающая компания «Полюс»