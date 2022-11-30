В одной из библиотек Красноярского края проходит выставка каратиста и художника Дмитрия Бывальцева

В одной из библиотек Красноярского края проходит выставка каратиста и художника Дмитрия Бывальцева

30.11.2022


«Художник с черным поясом» — так себя характеризует трехкратный чемпион мира по паракарате Дмитрий Бывальцев. 15 лет назад авария и кома разделили жизнь парня на «до» и «после», но он не сдался и, восстановившись, стал совмещать спорт с искусством, отмечает издание Gornovosti. 