В одной из библиотек Красноярского края проходит выставка каратиста и художника Дмитрия Бывальцева

Министерство культуры Российской Федерации определило 17 приоритетных тем государственной финансов...
В Красноярске продемонстрировали первую серию исторической драмы «Красный Яр». Закрыт...
«Художник с черным поясом» — так себя характеризует трехкратный чемпион мира по парак...
Американская певица анонсировала создание своей новой пластинки в интервью Vanity Fair. ...
Персонажа выбрали пользователи Mastodon, где новый глава студии DC и режиссер провел опрос. Его итог...
Министерство культуры Российской Федерации определило 17 приоритетных тем государственной финансов...
В Красноярске продемонстрировали первую серию исторической драмы «Красный Яр». Закрыт...
«Художник с черным поясом» — так себя характеризует трехкратный чемпион мира по парак...
Американская певица анонсировала создание своей новой пластинки в интервью Vanity Fair. ...
Персонажа выбрали пользователи Mastodon, где новый глава студии DC и режиссер провел опрос. Его итог...
Российского режиссера наградили за вклад в мировой кинематограф, сообщает ТАСС со ссылкой на Tanjug....
Фильм стал первой режиссерской работой актера из «Социальной сети» и дилогии «Добро пожаловать в Zoм...
Компании подписали соответствующий долгосрочный контракт, сообщает Deadline. ...
Конкурс на финансирование документальных и игровых проектов на производственную тематику запустят ...
В следующем году в российских кинотеатрах выйдут три фильма студии. Об этом стало известно на форуме...
Актриса возглавит актерский ансамбль сериала Just Cause для стриминга Amazon Prime Video, сообщил по...
3 декабря Музей Победы приглашает жителей и гостей столицы на программу, посвященную Дню Неизвестног...
Соавтор сценария к продолжению франшизы Евгений Кулик объяснил «КП — Екатеринбург», почему Ивана Ург...
Научно-фантастическая черная комедия режиссерского дуэта Дэниэлы и драма французской постановщицы ...
В Москве подвели итоги выставки «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сох...
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Экспозиция расположится на втором этаже главного здания и начнет работать 30 ноября, сообщается на...
Имя предполагаемого кандидата на ведущую роль в продолжении шпионской франшизы раскрыло британское...
Актер и профессор Колледжа изящных искусств при Университете Невады скончался в возрасте 66 лет. Об ...
Американский актер сыграет главного антагониста в триллере «Контроль», сообщает Variety. ...
30.11.2022