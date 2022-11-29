Билли Айлиш и ее брат Финнеас начали работу над новым альбомом

29.11.2022
Американская певица анонсировала создание своей новой пластинки в интервью Vanity Fair.
В настоящее время Билли Айлиш начинает писать музыку вместе со старшим братом Финнеасом О’Коннором. Процесс создания альбома только стартовал, отметила певица и назвала работу «захватывающей».
Пластинка станет третьем студийным альбомом Айлиш. Ее дебютный лонг-плей вышел в 2019 году. Второй последовал в 2021-м. Также исполнительница выпустила три миньона и около трех десятков синглов.
Написанием музыки и продюсированием ее треков зачастую выступает брат. Финнеас О’Коннор известен как певец, композитор, продюсер и актер. Среди совместных треков Айлиш и О’Коннора — первый завирусившийся сингл певицы Ocean Eyes, саундтрек к последнему фильму Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда «Не время умирать», получивший «Оскар», и лидер чартов в разных странах мира Bad Guy.
Фото: Pixabay