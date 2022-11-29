Джеймс Ганн назвал самого ожидаемого в киновселенной DC героя

Персонажа выбрали пользователи Mastodon, где новый глава студии DC и режиссер провел опрос. Его итогами поделился Screen Rent.





Большинство участников опроса хотят видеть в киновселенной DC Бустера Голда — пришельца из будущего, который в поисках славы впечатляет людей знанием истории и технологий, а после пережитой трагедии становится настоящим героем. Персонаж дебютировал в комиксах в 1986 году.





Ганн признался, что удивился итогам опроса, — он не ожидал, что в лидеры выбьется Бустер Голд. Режиссер добавил, что не обещает фанатам сольный фильм с этим персонажем.





В настоящее время руководители студии Ганн и Питер Сафран разрабатывают план развития расширенной киновселенной DC. Помимо уже представленных в ней героев, в этот мир могут попасть новые персонажи, которые еще не были экранизированы. Пока неизвестно, когда объявят новых обитателей.





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